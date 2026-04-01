Immigration

La proposition de Christine Fréchette concernant le Programme de l'expérience québécoise (PEQ) continue de faire jaser.

Alors qu'elle affirmait en débat vouloir respecter la cible de 45 000 immigrants, une analyse interne de son propre ministère évoque plutôt un bassin potentiel de 125 000 personnes, si le programme était rouvert selon ses conditions.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau faire le point, mercredi, à Lagacé le matin.

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