Vidéo virale

La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, n'exclut pas la possibilité d'adopter un règlement municipal pour imposer des amendes aux citoyens qui insulteraient des policiers.

Soraya Martinez Ferrada réagissait ainsi à une vidéo dans laquelle un jeune automobiliste, Mohamed Bekkali, insulte une policière qui lui remet un constat d'infraction.

Certaines villes au Québec ont un règlement et des amendes pour contrer ce type de comportement, mais pas Montréal.

Écoutez la mairesse de Montréal commenter la possibilité d'adopter un règlement municipal afin d'empêcher les citoyens d'insulter des policiers, mercredi, à Lagacé le matin.