Salle d'essayage virtuelle de Google

L'intelligence artificielle transforme radicalement nos habitudes de consommation, rendant le magasinage en ligne plus personnalisé et efficace que jamais.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle explorer ces nouvelles possibilités, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

L'IA s'impose désormais comme un outil indispensable pour comparer des produits complexes, comme des électroménagers, ou pour dénicher des idées cadeaux sur mesure en fonction des intérêts de nos proches.

La grande nouveauté au Canada est le lancement par Google de TryOn en français, une salle d'essayage virtuelle sophistiquée.

Contrairement aux simples filtres, cet outil utilise la 3D pour simuler fidèlement la façon dont un vêtement s'ajuste et tombe sur une photo réelle de l'utilisateur.