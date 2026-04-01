C'est drôle, mais pas toujours

C’est le 1er avril, et comme le veut la tradition, plusieurs entreprises et personnalités publiques ont redoublé d'ingéniosité pour surprendre les internautes.

Toutefois, le chroniqueur Frédéric Labelle souligne qu'à l'ère de l'intelligence artificielle et de la désinformation, les équipes marketing doivent naviguer avec prudence pour éviter que l'humour ne se transforme en malaise.

Malgré ces défis, certains coups pendus se sont démarqués cette année, notamment dans le milieu politique québécois et chez nos chefs vedettes.

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle présenter son palmarès, mercredi, à Lagacé le matin.