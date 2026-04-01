Pour la première fois depuis 1972

Le compte à rebours est lancé pour la mission Artemis II qui marquera le retour d'êtres humains à proximité de la Lune après plus de 50 ans d'absence.

Le décollage est prévu vers 18h24.

Écoutez Olivier Hernandez, directeur du Planétarium Rio Tinto Alcan, souligner l'importance de cette mission, mercredi, à Lagacé le matin.

Il explique à quel point il est crucial de tester la capsule Orion avec un équipage à bord pour valider les systèmes de survie, le chauffage et l'apport en oxygène.

Cette étape est indispensable avant d'envisager de poser à nouveau le pied sur le sol lunaire, une prouesse qui n'a pas été réalisée depuis la mission Apollo 17 en décembre 1972.