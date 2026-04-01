Défaite surprise contre la Bosnie

La défaite historique de l'Italie contre la Bosnie, marquant sa troisième absence consécutive à la Coupe du monde, a provoqué une onde de choc au 98.5.

Tony Marinaro qualifie cette élimination de «honte» et pointe du doigt un grave manque d'humilité des joueurs qui célébraient prématurément avant le match décisif.

De son côté, Jeremy Filosa déplore le déclin du développement des talents locaux au profit de joueurs étrangers.

Les deux collaborateurs s'entendent sur l'urgence d'un changement profond à la tête de la fédération, alors que les jeunes Italiens commencent déjà à délaisser le soccer pour d'autres disciplines.

Écoutez les chroniqueurs sportifs du 98.5, Jeremy Filosa et Tony Marinaro, mercredi matin au micro de Patrick Lagacé.