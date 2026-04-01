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Défaite surprise contre la Bosnie

L'Italie exclue du Mondial: Tony Marinaro et Jeremy Filosa ne décolèrent pas

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 1 avril 2026 09:14

Avec

Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Patrick Lagacé
Patrick Lagacé

et autres

L'Italie exclue du Mondial: Tony Marinaro et Jeremy Filosa ne décolèrent pas
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

La défaite historique de l'Italie contre la Bosnie, marquant sa troisième absence consécutive à la Coupe du monde, a provoqué une onde de choc au 98.5.

Tony Marinaro qualifie cette élimination de «honte» et pointe du doigt un grave manque d'humilité des joueurs qui célébraient prématurément avant le match décisif. 

De son côté, Jeremy Filosa déplore le déclin du développement des talents locaux au profit de joueurs étrangers.

Les deux collaborateurs s'entendent sur l'urgence d'un changement profond à la tête de la fédération, alors que les jeunes Italiens commencent déjà à délaisser le soccer pour d'autres disciplines.

Écoutez les chroniqueurs sportifs du 98.5, Jeremy Filosa et Tony Marinaro, mercredi matin au micro de Patrick Lagacé.

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