L'Iran et l’information

Dans une chronique qui «frise le complotisme» de son propre aveu, Luc Ferrandez remet en question la véracité des informations transmises par les autorités occidentales concernant les récents incidents militaires impliquant l'Iran.

Citant plusieurs exemples, il s'étonne que chaque revers soit systématiquement qualifié d'«accident» ou d'incident mineur par les États-Unis et Israël.

Patrick Lagacé abonde dans le même sens en rappelant le précédent historique du golfe de Tonkin: si la vérité finit par éclater en démocratie, c'est souvent bien après que les intérêts stratégiques aient été servis.

Écoutez le billet de Luc Ferrandez mercredi matin au micro de Patrick Lagacé.