 Aller au contenu
Moyen-Orient

Possibles troupes américaines en Iran: «Un cauchemar sur les marchés boursiers»

par 98.5

0:00
9:06

Entendu dans

Lagacé le matin

le 30 mars 2026 07:44

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
Marie-Eve Fournier
Possibles troupes américaines en Iran: «Un cauchemar sur les marchés boursiers»
La chronique financière de Marie-Eve Fournier / Cogeco Média

La rumeur selon laquelle le président américain Donald Trump envisagerait d'envoyer des troupes terrestres en Iran a engendré une forte réaction des marchés. 

Certains pays asiatiques qui dépendent du détroit d’Ormuz pour s’approvisionner en pétrole doivent faire des choix pour limiter la consommation du carburant et éviter les pénuries.

Écoutez la chroniqueuse économique Marie-Eve Fournier brosser le portrait de la situation lundi, au micro de l'animateur Patrick Lagacé.

«La semaine a commencé comme un vrai cauchemar sur les marchés boursiers. En Asie, à Tokyo, des pertes de plus de 5% à l'ouverture, 4% à Séoul. Ça a remonté un peu, mais on demeure dans le rouge foncé. Le WTI a repassé la barre des 100 $, et le Brent, lui, a monté autour de 115 $. Depuis un mois, on parle vraiment de 50% d'augmentation du prix du pétrole. Et ça, ça n’augure vraiment rien de bon, ni pour nous ni pour nos placements.»

Marie-Eve Fournier

Vous aimerez aussi

«La carte de crédit, c’est comme rendu une bouée de sauvetage»
Lagacé le matin
«La carte de crédit, c’est comme rendu une bouée de sauvetage»
0:00
7:42
Est-ce que vos placements financent le conflit armé avec l’Iran?
Lagacé le matin
Est-ce que vos placements financent le conflit armé avec l’Iran?
0:00
8:38
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Titanique: «Ce show est extraordinaire, c'est vraiment déjanté»
Rattrapage
Représentations supplémentaires annoncées
Titanique: «Ce show est extraordinaire, c'est vraiment déjanté»
Survivor: le plus grand jeu socio-stratégique de la télé est de retour
Rattrapage
Pour une quatrième saison
Survivor: le plus grand jeu socio-stratégique de la télé est de retour
Le gala InfluenceCréation tiendra sa quatrième édition
Rattrapage
Les créateurs du web à l'honneur
Le gala InfluenceCréation tiendra sa quatrième édition
«J'en ai marre qu'on pousse les gens à croire qu'ils ne sont pas capables»
Rattrapage
Construction et rénovation
«J'en ai marre qu'on pousse les gens à croire qu'ils ne sont pas capables»
Départ annoncé de Michael Rousseau: «Le public a fini par avoir sa tête»
Rattrapage
Il prendra sa retraite en septembre
Départ annoncé de Michael Rousseau: «Le public a fini par avoir sa tête»
Écoles vétustes: «Ils ont une seule enfance et certains sont passés tout droit»
Rattrapage
Documentaire Écoles sous pression
Écoles vétustes: «Ils ont une seule enfance et certains sont passés tout droit»
Les Houtis du Yemen attaquent Israël: un nouveau front s'ouvre dans le conflit
Rattrapage
Conflit au Moyen-Orient
Les Houtis du Yemen attaquent Israël: un nouveau front s'ouvre dans le conflit
Formation non reconnue au Québec: une psychiatre française ne peut pas exercer
Rattrapage
Incohérence du système de santé
Formation non reconnue au Québec: une psychiatre française ne peut pas exercer
Avi Lewis: «Ce qui lui manque c'est la notoriété auprès du grand public»
Rattrapage
Nouveau chef du NPD
Avi Lewis: «Ce qui lui manque c'est la notoriété auprès du grand public»
Céline Dion s’apprête à faire son grand retour sur scène à Paris
Rattrapage
Six ans après son diagnostic
Céline Dion s’apprête à faire son grand retour sur scène à Paris
Débat Fréchette–Drainville: «Je me demande s’il n’a pas aidé à la décoincer»
Rattrapage
Chefferie de la CAQ
Débat Fréchette–Drainville: «Je me demande s’il n’a pas aidé à la décoincer»
Un restaurateur réagit ingénieusement à un message d'insulte
Rattrapage
Réseaux sociaux
Un restaurateur réagit ingénieusement à un message d'insulte
Spécial «En chocolat» | L'énigme du lundi 30 mars
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «En chocolat» | L'énigme du lundi 30 mars
Mégan Brouillard grande gagnante au Gala des Olivier
Rattrapage
27e cérémonie célébrant l'humour
Mégan Brouillard grande gagnante au Gala des Olivier