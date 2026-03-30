Moyen-Orient

La rumeur selon laquelle le président américain Donald Trump envisagerait d'envoyer des troupes terrestres en Iran a engendré une forte réaction des marchés.
Certains pays asiatiques qui dépendent du détroit d’Ormuz pour s’approvisionner en pétrole doivent faire des choix pour limiter la consommation du carburant et éviter les pénuries.
Écoutez la chroniqueuse économique Marie-Eve Fournier brosser le portrait de la situation lundi, au micro de l'animateur Patrick Lagacé.
«La semaine a commencé comme un vrai cauchemar sur les marchés boursiers. En Asie, à Tokyo, des pertes de plus de 5% à l'ouverture, 4% à Séoul. Ça a remonté un peu, mais on demeure dans le rouge foncé. Le WTI a repassé la barre des 100 $, et le Brent, lui, a monté autour de 115 $. Depuis un mois, on parle vraiment de 50% d'augmentation du prix du pétrole. Et ça, ça n’augure vraiment rien de bon, ni pour nous ni pour nos placements.»