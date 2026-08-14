Une récente étude menée par des chercheurs de l'Université de Sherbrooke révèle un bilan alarmant: le nombre de décès chez les femmes en situation d'itinérance a bondi de 211 % entre 2020 et 2024.

Plus du tiers des personnes sans abri décédées au cours de cette période vivaient en situation d'itinérance cachée, trouvant refuge dans des endroits prévost comme des remises de jardin, des métros ou des cages d'escalier.

L'étude souligne également une espérance de vie moyenne de seulement 41,4 ans chez ces femmes, soit moins de la moitié de celle de la population féminine générale au Québec (84 ans et 3 mois).

Écoutez le tour d'horizon de Philippe Cantin vendredi matin.

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