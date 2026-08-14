Menace des tarifs américains

Le ministre des Finances du Canada, François-Philippe Champagne, se veut rassurant face à la menace des nouveaux tarifs douaniers américains.

Tout en reconnaissant la volatilité de la politique commerciale de nos voisins du Sud, il réaffirme que le Canada reste méthodique, stratégique et déterminé à défendre la gestion de l'offre et ses travailleurs.

Malgré les inquiétudes sectorielles, notamment en foresterie, le ministre souligne les récents succès économiques du pays, qui continue d'attirer des investissements record tout en se positionnant comme un chef de file de la transition énergétique.

Écoutez François-Philippe Champagne, ministre des Finances du Canada, répondre aux questions de Philippe Cantin, vendredi matin.