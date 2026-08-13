Départ à la retraite après 50 ans de carrière

Après cinq décennies marquantes dans le paysage médiatique québécois, notamment à Radio-Canada et au 98,5 FM, l'animatrice et journaliste Marie-Claude Lavallée prend officiellement sa retraite.

Marie-Eve Tremblay reprend donc la barre de l'émission pour discuter avec celle qui a informé les Québécois durant toutes ces années.

Écoutez Marie-Claude Lavallée faire le point sur son parcours et son départ, jeudi, au micro de Marie-Ève Tremblay.