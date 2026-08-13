Départ à la retraite après 50 ans de carrière

Après cinq décennies marquantes dans le paysage médiatique québécois, notamment à Radio-Canada et au 98,5 FM, l'animatrice et journaliste Marie-Claude Lavallée prend officiellement sa retraite.
Marie-Eve Tremblay reprend donc la barre de l'émission pour discuter avec celle qui a informé les Québécois durant toutes ces années.
Écoutez Marie-Claude Lavallée faire le point sur son parcours et son départ, jeudi, au micro de Marie-Ève Tremblay.
«C'est très dur de partir et de quitter des gens qu'on aime, les auditeurs, et cette antenne extraordinaire. Alors c'est vraiment un bouillon d'émotions que je vis. Alors, je quitte demain le cœur léger du bonheur que j'ai vécu ici, mais le cœur très lourd de dire au revoir.»
Elle souligne que cette décision mûrement réfléchie est motivée par un désir de liberté, de prendre du temps pour elle à la suite de petits soucis de santé, mais aussi par la volonté de laisser la place aux plus jeunes.
«J'ai eu des petits ennuis de santé cet hiver qui m'ont fait peur, et qui m'ont forcé à être très tranquille. Et pendant cette tranquillité-là, j'ai découvert en fait que j'avais besoin de moments à moi sans obligations.»
Autres sujets abordés:
- Les débuts de Marie-Claude Lavallée et son habitude de mémoriser ses amorces;
- Les souvenirs impromptus de la guerre des Malouines;
- L'importance d'apprendre à s'arrêter et de savourer le temps présent;
- Les projets de voyage et de bénévolat pour cette nouvelle étape de vie.