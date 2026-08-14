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Soccer

Changement de cap chez les Roses de Montréal: l'entraîneur-chef congédié

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Entendu dans

Cantin le matin

le 14 août 2026 07:02

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Daphnée Malboeuf
Daphnée Malboeuf
Changement de cap chez les Roses de Montréal: l'entraîneur-chef congédié
Daphnée Malboeuf / Cogeco Média

À la suite d'une défaite décevante en Championnat canadien contre les Rovers FC, une formation semi-professionnelle de la Première Ligue de l'Ontario, la direction des Roses de Montréal a pris la décision de congédier son entraîneur-chef, Robert Rositoiu.

Malgré une deuxième place au classement général dans la Super Ligue du Nord, le ralentissement marqué de l'équipe et le besoin d'éviter la stagnation ont motivé ce départ prématuré.

L'intérim sera assuré par Maryse Bard-Martel, ancienne entraîneuse adjointe possédant une solide expérience au sein du personnel de l'équipe nationale féminine canadienne, pendant que l'organisation prendra le temps d'évaluer ses options.

Écoutez la chroniqueuse sports Daphnée Malboeuf faire le point, vendredi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Autres sujets abordés

  • Pression de l'ATP sur l'Omnium Banque Nationale;
  • Arrivée d'Alexis Sánchez au CF Montréal.

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