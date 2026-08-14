Ancien attaché de presse devenu créateur de contenu, Lambert Drainville lance la série Lambert en campagne, diffusée sur Illico+ dès le 5 septembre.

Il explique son ambition de vulgariser la politique en faisant découvrir l'envers du décor d'une campagne électorale.

De la préparation des débats aux bénévoles sur le terrain, en passant par les imprévus des autobus de tournée, ce road trip politique de six épisodes vise à humaniser les acteurs du milieu et à transmettre la piqûre de la politique aux citoyens.

Écoutez l'ancien attaché de presse Lambert Drainville raconter le tout, vendredi au micro de Philippe Cantin.