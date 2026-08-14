La nouvelle vie du joueur de football

Laurent Duvernay-Tardif célèbre la concrétisation d'un objectif majeur: il est officiellement docteur en médecine, 16 ans après avoir commencé ses études à McGill.

Entre sa carrière dans la NFL et ses nombreuses obligations, il avoue avoir pensé à abandonner, mais l'influence de la Dre Joanne Liu a été déterminante pour raviver sa passion.

Désormais orienté vers la médecine d'urgence, il souhaite mettre son esprit d'équipe à profit et pratiquer dans différentes régions du Québec, tout en poursuivant sa mission auprès des jeunes avec sa fondation.

Écoutez Laurent Duvernay-Tardif, ancien joueur de la NFL et nouveau médecin de famille, vendredi à Cantin le matin.