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La nouvelle vie du joueur de football

Médecine: comment la Dre Joanne Liu a inspiré Laurent Duvernay-Tardif

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 14 août 2026 09:26

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Médecine: comment la Dre Joanne Liu a inspiré Laurent Duvernay-Tardif
Laurent Duvernay-Tardif / Graham Hughes/ La Presse Canadienne

Laurent Duvernay-Tardif célèbre la concrétisation d'un objectif majeur: il est officiellement docteur en médecine, 16 ans après avoir commencé ses études à McGill. 

Entre sa carrière dans la NFL et ses nombreuses obligations, il avoue avoir pensé à abandonner, mais l'influence de la Dre Joanne Liu a été déterminante pour raviver sa passion.

Désormais orienté vers la médecine d'urgence, il souhaite mettre son esprit d'équipe à profit et pratiquer dans différentes régions du Québec, tout en poursuivant sa mission auprès des jeunes avec sa fondation.

Écoutez Laurent Duvernay-Tardif, ancien joueur de la NFL et nouveau médecin de famille, vendredi à Cantin le matin

«Si c'était pas d'elle [Dre Joanne Liu], j'aurais sûrement pas complété... ça me donne un tremplin pour faire autre chose.»

Laurent Duvernay-Tardif

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