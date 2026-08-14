International

Alors qu'une nouvelle guerre commerciale s'intensifie entre l'Ukraine et la Russie, les attaques répétées contre les navires transportant des céréales menacent désormais d'engendrer des crises alimentaires et des famines dans plusieurs régions du monde, notamment en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie.

Écoutez la chroniqueuse internationale Alexandra Szacka faire le point sur la situation vendredi à Cantin le matin.

En plus de nuire directement à l'approvisionnement des populations vulnérables, ce conflit fait grimper en flèche le prix des céréales sur les marchés boursiers mondiaux, aggravant davantage la situation pour les pays importateurs.