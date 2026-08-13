Politique américaine

La porte-parole de la Maison-Blanche sous Donald Trump, Karoline Leavitt, quitte ses fonctions.

Connue pour ses affrontements virulents avec les représentants des médias ainsi que sa défense habile et résolue des politiques trumpistes, son départ pour des raisons familiales laisse un vide important au sein de l'administration américaine, bien qu'Alina Habba soit déjà pressentie pour lui succéder.

Écoutez la chronique politique de Guillaume Lavoie, jeudi, à l'émission Le Midi.

Le chroniqueur aborde également la situation entourant la qualité de vie des membres de l'équipage abord du porte-avion Abraham Lincoln, qui navigue sur les mers depuis près de 200 un jour, une durée record.