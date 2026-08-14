Chaque été, des milliers de passionnés de médiéval-fantastique troquent leur routine pour participer au jeu grandeur nature du Duché de Bicolline, qui rassemble des participants du monde entier. L'édition de cette année prendra fin le 16 aout prochain.

Certains participants investissent des dizaines de milliers de dollars pour s'immerger totalement dans cet univers où la modernité est strictement bannie.

Écoutez la chroniqueuse Pascale Caron-Vézina aborder le sujet vendredi après-midi, au micro de l'animateur Jean-Sébastien Hammal.