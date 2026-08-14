Chaque été, des milliers de passionnés de médiéval-fantastique troquent leur routine pour participer au jeu grandeur nature du Duché de Bicolline, qui rassemble des participants du monde entier. L'édition de cette année prendra fin le 16 aout prochain.
Certains participants investissent des dizaines de milliers de dollars pour s'immerger totalement dans cet univers où la modernité est strictement bannie.
Écoutez la chroniqueuse Pascale Caron-Vézina aborder le sujet vendredi après-midi, au micro de l'animateur Jean-Sébastien Hammal.
«Ce sont des gens qui veulent juste avoir du fun, sortir de leur vie habituelle, puis incarner un personnage parfois haut en couleur. On s'entend, il y a des personnages qui sont carrément un autre casting que la personne dans sa vraie vie. Il y a des comptables qui s'en vont là et deviennent un orc pendant la semaine.»