Un rendement inattendu

Alexandre Leblond analyse les plus récents résultats financiers de La Caisse.

Il explique pourquoi l'institution, soumise à des critères stricts et au développement économique du Québec, doit privilégier la prudence plutôt que la prise de risque.

Le chroniqueur aborde également la situation financière des Canadiens: alors que le quart d'entre eux ne règle que le paiement minimum sur leur carte de crédit, il rappelle les pièges des intérêts cumulés et la nécessité d'éliminer les dettes avant d'épargner.

Écoutez la chronique économique d'Alexandre Leblond, vendredi à Cantin le matin.