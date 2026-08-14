 Aller au contenu
Raconte-moi ta chanson

«Ficelles»: «J'avais quelque chose à véhiculer, quelque chose à raconter»

par 98.5

0:00
10:59

Entendu dans

Cantin le matin

le 14 août 2026 09:44

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Anaïs Guertin-Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix
«Ficelles»: «J'avais quelque chose à véhiculer, quelque chose à raconter»
Anaïs Guertin-Lacroix / Cogeco Média

Dans le cadre du segment Raconte-moi ta chanson, la chanteuse Ingrid St-Pierre est au micro de la chroniqueuse Anaïs Guertin-Lacroix pour discuter des origines de son titre Ficelles.

Écoutez cette entrevue, vendredi matin, à l'émission Cantin le matin.

La chanteuse raconte que cette œuvre très appréciée du public a été composée de manière très spontanée après avoir appris le diagnostic d'Alzheimer de sa grand-mère.

«C'est une chanson qui est arrivée super rapidement. Je me suis assise au piano, puis je l'ai juste chanté. C'est sorti de moi parce que j'avais quelque chose à véhiculer, quelque chose à raconter. Je venais d'apprendre qu'une des personnes les plus importantes de ma vie avait le diagnostic d'Alzheimer. Puis ça m'avait complètement bouleversé.»

Ingrid St-Pierre

Vous aimerez aussi

Fredz bientôt de retour en studio
Le Québec maintenant
Fredz bientôt de retour en studio
0:00
8:48
Une soirée magique pour célébrer les 50 ans du Parc olympique
Cantin le matin
Une soirée magique pour célébrer les 50 ans du Parc olympique
0:00
9:14
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Cantin le matin

Voir tout
«Je m’en vais vers la liberté»: Marie-Claude Lavallée tire sa révérence
Rattrapage
Un départ empreint d'émotion
«Je m’en vais vers la liberté»: Marie-Claude Lavallée tire sa révérence
Médecine: comment la Dre Joanne Liu a inspiré Laurent Duvernay-Tardif
Rattrapage
La nouvelle vie du joueur de football
Médecine: comment la Dre Joanne Liu a inspiré Laurent Duvernay-Tardif
«Grâce à Jehane Benoît, les Québécois ont mieux appris à se nourrir»
Rattrapage
Pionnière culinaire
«Grâce à Jehane Benoît, les Québécois ont mieux appris à se nourrir»
Projet de Tennis Canada au parc Jarry: «Le travail commence»
Rattrapage
Modernisation du Stade IGA
Projet de Tennis Canada au parc Jarry: «Le travail commence»
Succès touristique et rentrée politique: le maire Bruno Marchand fait son bilan
Rattrapage
Capitale nationale
Succès touristique et rentrée politique: le maire Bruno Marchand fait son bilan
«J'ai envie qu'on vive ensemble le vrai de la politique»
Rattrapage
Série «Lambert en campagne»
«J'ai envie qu'on vive ensemble le vrai de la politique»
La «guerre des céréales» entre la Russie et l'Ukraine s'intensifie
Rattrapage
International
La «guerre des céréales» entre la Russie et l'Ukraine s'intensifie
Gestion de l'offre: «Il faut focaliser sur ce qu'on contrôle»
Rattrapage
Menace des tarifs américains
Gestion de l'offre: «Il faut focaliser sur ce qu'on contrôle»
La culture en crise: «Ça nous prend une vision cohérente» -Tania Kontoyanni
Rattrapage
Union des artistes
La culture en crise: «Ça nous prend une vision cohérente» -Tania Kontoyanni
«On n'exclut aucune mesure pour protéger les entreprises du Québec»
Rattrapage
Menace de tarifs
«On n'exclut aucune mesure pour protéger les entreprises du Québec»
«On n'a pas un cas de base de récession pour la prochaine année au Québec»
Rattrapage
L'économie se porte bien, malgré tout
«On n'a pas un cas de base de récession pour la prochaine année au Québec»
«La Caisse, elle ne peut pas se permettre d’être retirée au bâton»
Rattrapage
Un rendement inattendu
«La Caisse, elle ne peut pas se permettre d’être retirée au bâton»
Négos entre Ottawa et Washington: «Québec ne sait pas à quoi s'attendre»
Rattrapage
Date fatidique du 19 août
Négos entre Ottawa et Washington: «Québec ne sait pas à quoi s'attendre»
Changement de cap chez les Roses de Montréal: l'entraîneur-chef congédié
Rattrapage
Soccer
Changement de cap chez les Roses de Montréal: l'entraîneur-chef congédié