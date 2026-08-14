Dans le cadre du segment Raconte-moi ta chanson, la chanteuse Ingrid St-Pierre est au micro de la chroniqueuse Anaïs Guertin-Lacroix pour discuter des origines de son titre Ficelles.

Écoutez cette entrevue, vendredi matin, à l'émission Cantin le matin.

La chanteuse raconte que cette œuvre très appréciée du public a été composée de manière très spontanée après avoir appris le diagnostic d'Alzheimer de sa grand-mère.