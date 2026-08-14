Date fatidique du 19 août

Alors que la menace de nouveaux tarifs douaniers américains plane sur l'économie canadienne, la ministre Christine Fréchette a réuni les acteurs du milieu économique dans une optique électorale et stratégique.
Toutefois, des questions subsistent quant à la réelle transparence d'Ottawa envers le gouvernement du Québec sur l'avancement des négociations.
Interrogée par les journalistes sur la quantité d'informations transmises par l'équipe fédérale pour rassurer la province, l'émissaire du Québec, Louise Blais, a laissé planer un doute évocateur.
Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger analyser la situation, vendredi, à Cantin le matin.
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