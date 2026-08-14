Date fatidique du 19 août

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Négos entre Ottawa et Washington: «Québec ne sait pas à quoi s'attendre»

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Entendu dans

Cantin le matin

le 14 août 2026 07:23

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Philippe Léger
Philippe Léger
Négos entre Ottawa et Washington: «Québec ne sait pas à quoi s'attendre»
Philippe Léger / Cogeco Média

Alors que la menace de nouveaux tarifs douaniers américains plane sur l'économie canadienne, la ministre Christine Fréchette a réuni les acteurs du milieu économique dans une optique électorale et stratégique.

Toutefois, des questions subsistent quant à la réelle transparence d'Ottawa envers le gouvernement du Québec sur l'avancement des négociations.

Interrogée par les journalistes sur la quantité d'informations transmises par l'équipe fédérale pour rassurer la province, l'émissaire du Québec, Louise Blais, a laissé planer un doute évocateur.

Écoutez le chroniqueur politique Philippe Léger analyser la situation, vendredi, à Cantin le matin.

Autres sujets abordés

  • Des candidatures vedettes à la CAQ;
  • Paul St-Pierre Plamondon souhaite libéraliser le secteur du vin et revoir le monopole de la SAQ
  • Rencontre controversée chez les conservateurs du Québec;
  • Propositions d'Éric Duhaime concernant des coupes de 47,5 milliards de dollars sur cinq ans dans la fonction publique.

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