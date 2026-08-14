Alors que la campagne électorale est sur le point d'être déclenchée, l'Union des artistes (UDA) tire la sonnette d'alarme sur l'état de la culture au Québec.

Face à la pression des plateformes numériques étrangères, à l'invasion du contenu américain et au développement inquiétant de l'intelligence artificielle, l'organisation réclame des engagements clairs et une vision cohérente de la part des futurs dirigeants.

Écoutez la présidente de l’union des artistes, Tania Kontoyanni, faire le point vendredi matin.