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Union des artistes

La culture en crise: «Ça nous prend une vision cohérente» -Tania Kontoyanni

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Entendu dans

Cantin le matin

le 14 août 2026 08:17

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
La culture en crise: «Ça nous prend une vision cohérente» -Tania Kontoyanni
Philippe Cantin / Cogeco Média

Alors que la campagne électorale est sur le point d'être déclenchée, l'Union des artistes (UDA) tire la sonnette d'alarme sur l'état de la culture au Québec.

Face à la pression des plateformes numériques étrangères, à l'invasion du contenu américain et au développement inquiétant de l'intelligence artificielle, l'organisation réclame des engagements clairs et une vision cohérente de la part des futurs dirigeants.

Écoutez la présidente de l’union des artistes, Tania Kontoyanni, faire le point vendredi matin.

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