L'économie se porte bien, malgré tout

Au lendemain de la présentation des résultats semestriels de La Caisse, son président et chef de la direction, Charles Emond, s'est voulu rassurant quant aux perspectives économiques du Québec, malgré la menace constante de nouveaux tarifs douaniers imposés par les États-Unis.

Bien que l'absence de règles prévisibles freine actuellement les investissements de plusieurs entreprises québécoises, M. Emond estime que la province possède des atouts solides pour traverser cette période d'incertitude.

Écoutez le président et chef de la direction de La Caisse, Charles Emond, faire le point sur les perspectives économiques du Québec vendredi matin.

L'incertitude entourant les règles du jeu commercial nuit grandement au climat d'affaires, mais la reprise du dialogue entre Washington et Ottawa demeure un signal encourageant pour le patron de La Caisse.

M. Emond a par ailleurs commenté le maigre rendement de 5,1 % de La Caisse pour les six premiers mois de l'année, un résultat inférieur à l'indice de référence.