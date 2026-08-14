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Un départ empreint d'émotion

«Je m’en vais vers la liberté»: Marie-Claude Lavallée tire sa révérence

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 14 août 2026 09:51

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Je m’en vais vers la liberté»: Marie-Claude Lavallée tire sa révérence
Marie-Claude Lavallée / Cogeco Média

Marie-Claude Lavallée anime la toute dernière édition de son émission L’effet Lavallée.

Ce départ marque aussi la fin d'une carrière remarquable dans le paysage médiatique québécois.

Animée par un désir de liberté et la volonté de céder la place à la relève, l'animatrice confie à Philippe Cantin vivre cette transition dans un tourbillon d'émotions.

Pour clore ce chapitre en beauté, elle réserve une dernière émission riche en échanges, abordant notamment l'importance des amitiés au travail et les nouveautés télévisuelles de l'automne.

Écoutez Marie-Claude Lavallée, animatrice au 98.5, discuter avec Philippe Cantin, vendredi. 

«La décision a beau être sereine, c'est-à-dire cette décision de partir, de faire de la place [...] les adieux sont difficiles.»

Marie-Claude Lavallée

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