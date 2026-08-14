Un départ empreint d'émotion

Marie-Claude Lavallée anime la toute dernière édition de son émission L’effet Lavallée.

Ce départ marque aussi la fin d'une carrière remarquable dans le paysage médiatique québécois.

Animée par un désir de liberté et la volonté de céder la place à la relève, l'animatrice confie à Philippe Cantin vivre cette transition dans un tourbillon d'émotions.

Pour clore ce chapitre en beauté, elle réserve une dernière émission riche en échanges, abordant notamment l'importance des amitiés au travail et les nouveautés télévisuelles de l'automne.

Écoutez Marie-Claude Lavallée, animatrice au 98.5, discuter avec Philippe Cantin, vendredi.