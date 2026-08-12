Négociations de tarifs douaniers

La date butoir du 19 août arrive vite, très vite, soit la date à laquelle les États-Unis menacent d'imposer de nouveaux tarifs douaniers de 50% au Canada.

Les négociateurs canadiens sont insatisfaits de la dernière offre américaine.

Écoutez l'analyste de politique fédérale Catherine Lévesque à ce sujet au micro de Catherine Brisson.

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