Négociations de tarifs douaniers

La date butoir du 19 août arrive vite, très vite, soit la date à laquelle les États-Unis menacent d'imposer de nouveaux tarifs douaniers de 50% au Canada.
Les négociateurs canadiens sont insatisfaits de la dernière offre américaine.
Écoutez l'analyste de politique fédérale Catherine Lévesque à ce sujet au micro de Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- Les Canadiens auraient rejeté la plus récente offre des États-Unis;
- Les Amércains ne sont pas raisonnables avec leurs demandes;
- Certains progrès auraient été faits sur l'acier et l'aluminium
- L'appétit américain grandit énormément pour les produits laitiers, ce qui serait une brèche dans la gestion de l'offre;
- Le Canada peut-il riposter?;
- D'importes pertes d'emplois sont prévues si l'ACEUM disparait;
- Une pétition pour expulser l'ambassadeur américain du Canada.