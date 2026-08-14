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Modernisation du Stade IGA

Projet de Tennis Canada au parc Jarry: «Le travail commence»

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Entendu dans

Cantin le matin

le 14 août 2026 09:02

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Projet de Tennis Canada au parc Jarry: «Le travail commence»
L’Omnium Banque Nationale s’est terminé avec la victoire de Ben Shelton, recentrant l’attention sur Tennis Canada et le projet de modernisation du stade IGA au parc Jarry, à Montréal. / Graham Hughes/ La Presse Canadienne

L'ancien dirigeant des Internationaux de tennis du Canada, Richard Legendre, est revenu sur la controverse entourant la modernisation du Stade IGA au parc Jarry.

Alors que la diffusion de maquettes préliminaires a suscité de l'inquiétude chez certains citoyens, M. Legendre estime que la réaction est prématurée et qu'il s'agissait simplement d'une étude de concept.

Rappelant qu'il a fallu six ans pour bâtir le stade original, il souligne que la phase de consultation commence à peine. 

Écoutez Richard Legendre, ex-dirigeant des Internationaux de tennis du Canada, en discussion avec Philippe Cantin vendredi. 

«Il y a eu un début de conversation qui était peut-être pas bien parti, mais il y a 309 000 usagers qui souhaitent, eux autres, des améliorations.»

Richard Legendre

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