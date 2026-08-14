L'ancien dirigeant des Internationaux de tennis du Canada, Richard Legendre, est revenu sur la controverse entourant la modernisation du Stade IGA au parc Jarry.

Alors que la diffusion de maquettes préliminaires a suscité de l'inquiétude chez certains citoyens, M. Legendre estime que la réaction est prématurée et qu'il s'agissait simplement d'une étude de concept.

Rappelant qu'il a fallu six ans pour bâtir le stade original, il souligne que la phase de consultation commence à peine.

Écoutez Richard Legendre, ex-dirigeant des Internationaux de tennis du Canada, en discussion avec Philippe Cantin vendredi.