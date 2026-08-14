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Menace de tarifs

«On n'exclut aucune mesure pour protéger les entreprises du Québec»

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Entendu dans

Cantin le matin

le 14 août 2026 08:06

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«On n'exclut aucune mesure pour protéger les entreprises du Québec»
Christopher Skeete, ministre des Relations internationales / Jacques Boissinot/ La Presse Canadienne

À l'approche de la mise en vigueur potentielle de nouveaux tarifs douaniers américains de 50 %, la fébrilité monte au gouvernement du Québec.

Le ministre des Relations internationales, Christopher Skeete, réaffirme que Québec défendra fermement ses compétences exclusives et ses intérêts économiques.

Si une entente fédérale-américaine venait à désavantager la province, le gouvernement pourrait se considérer non lié.

Évaluant les dégâts potentiels à environ 7 milliards de dollars pour l'économie québécoise, le ministre promet que le gouvernement est déjà prêt à déployer des aides financières pour soutenir les entreprises d'ici.

Écoutez Christopher Skeete, ministre des Relations internationales, s'exprimer à ce sujet, vendredi au micro de Philippe Cantin. 

«Un entrepreneur, il n'aime pas l'incertitude, il n'aime pas l'imprévisibilité [...] C'est pour ça que ça prend un gouvernement qui se dit prêt à intervenir pour accompagner nos entreprises.»

Christopher Skeete

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