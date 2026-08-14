Menace de tarifs

À l'approche de la mise en vigueur potentielle de nouveaux tarifs douaniers américains de 50 %, la fébrilité monte au gouvernement du Québec.

Le ministre des Relations internationales, Christopher Skeete, réaffirme que Québec défendra fermement ses compétences exclusives et ses intérêts économiques.

Si une entente fédérale-américaine venait à désavantager la province, le gouvernement pourrait se considérer non lié.

Évaluant les dégâts potentiels à environ 7 milliards de dollars pour l'économie québécoise, le ministre promet que le gouvernement est déjà prêt à déployer des aides financières pour soutenir les entreprises d'ici.

Écoutez Christopher Skeete, ministre des Relations internationales, s'exprimer à ce sujet, vendredi au micro de Philippe Cantin.