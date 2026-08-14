 Aller au contenu
Projet d’expansion du port à Contrecœur

«La dernière fois qu'on a fait ça au Québec, c'était dans les années 50»

par 98.5

0:00
9:14

Entendu dans

Le midi

le 14 août 2026 13:00

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
«La dernière fois qu'on a fait ça au Québec, c'était dans les années 50»
Le projet d’expansion du port de Montréal à Contrecoeur, estimé à 2,3 milliards de dollars, sera à 85 % financé par des utilisateurs privés. / Fournie par l'Administration portuaire de Montréal

L’Administration portuaire de Montréal confirme le lancement des travaux en eau sur le site de son projet d’expansion à Contrecœur.

Il s'agit d'une étape importante de ce chantier, qui contribue à l'effort croissant de diversifier les marchés internationaux.

Ce futur terminal de conteneurs, estimé à 2,3 milliards de dollars et financé à 85 % par des partenaires privés, permettra de soutenir des centaines de milliers d'emplois tout en renforçant les chaînes d'approvisionnement québécoises et canadiennes d'ici 2030.

Écoutez Julien Baudry, chef de cabinet et vice-président aux communications et relations externes de l’Administration portuaire de Montréal, faire le point vendredi midi, au micro de l'animateur Jean-Sébastien Hammal.

«C'est un projet gigantesque. En fait, il faut savoir que des projets de commerce international de cette ampleur là, la dernière fois qu'on a fait ça au Québec, c'était dans les années 50.»

Julien Baudry

Vous aimerez aussi

Au moins 500 personnes en situation d'itinérance décédées depuis 2020
Le midi
Au moins 500 personnes en situation d'itinérance décédées depuis 2020
0:00
10:09
Des anomalies de température encore plus élevées en 2027
Le midi
Des anomalies de température encore plus élevées en 2027
0:00
9:59
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le midi

Voir tout
David Lutzy enchaîne les défis sportifs malgré sa perte de vision progressive
Rattrapage
Histoire inspirante
David Lutzy enchaîne les défis sportifs malgré sa perte de vision progressive
«Il y a des comptables qui vont là et deviennent un orc pendant la semaine»
Rattrapage
Grandeur nature du Duché de Bicolline
«Il y a des comptables qui vont là et deviennent un orc pendant la semaine»
Léa Jarry veut faire briller la musique country… en français!
Rattrapage
À l’occasion du festival Lasso
Léa Jarry veut faire briller la musique country… en français!
«On a hâte de voir s'il est capable de retrouver sa forme des beaux jours»
Rattrapage
Arrivée d'Alexis Sanchez au CF Montréal
«On a hâte de voir s'il est capable de retrouver sa forme des beaux jours»
Des anomalies de température encore plus élevées en 2027
Rattrapage
Après un été placé sous la chaleur
Des anomalies de température encore plus élevées en 2027
Au moins 500 personnes en situation d'itinérance décédées depuis 2020
Rattrapage
Au Québec
Au moins 500 personnes en situation d'itinérance décédées depuis 2020
«Il y a une urgence pour Charles Milliard, les gens ne le connaissent pas»
Rattrapage
Élections à venir
«Il y a une urgence pour Charles Milliard, les gens ne le connaissent pas»
Comment reconnaître une montre contrefaite?
Rattrapage
Controverse entourant Rolex et Medusa
Comment reconnaître une montre contrefaite?
Éric Duhaime veut couper 20 000 fonctionnaires: le syndicat réplique
Rattrapage
Faut-il réduire la taille de l'État?
Éric Duhaime veut couper 20 000 fonctionnaires: le syndicat réplique
Pourquoi certaines personnes formées en éducation peinent à trouver un emploi?
Rattrapage
Manque de plus de 3000 enseignants
Pourquoi certaines personnes formées en éducation peinent à trouver un emploi?
«Les Québécois se serrent la ceinture, c'est au tour du gouvernement»
Rattrapage
Coupe des dépenses
«Les Québécois se serrent la ceinture, c'est au tour du gouvernement»
«C'est quand même 43 millions de personnes de moins qui ont souffert de la faim»
Rattrapage
Chronique Le bon côté des choses
«C'est quand même 43 millions de personnes de moins qui ont souffert de la faim»
Tarifs de Trump: des milliers d'emplois dans l'industrie de la mode en péril
Rattrapage
Production locale
Tarifs de Trump: des milliers d'emplois dans l'industrie de la mode en péril
Un premier cas de rage du raton laveur confirmé dans le Centre-du-Québec
Rattrapage
139 cas ont été détectés au total
Un premier cas de rage du raton laveur confirmé dans le Centre-du-Québec