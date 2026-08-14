Projet d’expansion du port à Contrecœur

L’Administration portuaire de Montréal confirme le lancement des travaux en eau sur le site de son projet d’expansion à Contrecœur.

Il s'agit d'une étape importante de ce chantier, qui contribue à l'effort croissant de diversifier les marchés internationaux.

Ce futur terminal de conteneurs, estimé à 2,3 milliards de dollars et financé à 85 % par des partenaires privés, permettra de soutenir des centaines de milliers d'emplois tout en renforçant les chaînes d'approvisionnement québécoises et canadiennes d'ici 2030.

Écoutez Julien Baudry, chef de cabinet et vice-président aux communications et relations externes de l’Administration portuaire de Montréal, faire le point vendredi midi, au micro de l'animateur Jean-Sébastien Hammal.