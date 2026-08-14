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Capitale nationale

Succès touristique et rentrée politique: le maire Bruno Marchand fait son bilan

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Entendu dans

Cantin le matin

le 14 août 2026 08:51

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Succès touristique et rentrée politique: le maire Bruno Marchand fait son bilan
Bruno Marchand / La Presse Canadienne

Le maire de Québec, Bruno Marchand, dresse un bilan très positif de la saison estivale dans la capitale nationale. Selon lui, la ville est en passe de dépasser les chiffres de l'année 2025, qui était pourtant une année record.

Écoutez le maire de Québec Bruno Marchand faire le point, vendredi matin, à l'émission de Philippe Cantin.

Alors que le déclenchement officiel de la campagne électorale approche, M. Marchand interpelle les différents partis sur des enjeux municipaux cruciaux.

Il souhaite que les débats abordent en profondeur la fiscalité municipale, les infrastructures et l'itinérance. Il invite également la population à faire preuve d'ambition et à être fière des réussites collectives québécoises.

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