Pour clore sa série d'été sur les géantes et les géants du Québec, le chroniqueur Biz rend un vibrant hommage à la pionnière de la gastronomie d'ici: Jehane Benoît.

Véritable monument de notre patrimoine culinaire, cette cuisinière et gastronome chevauchait avec brio l'audace des affaires et une rigueur technique d'exception.

À l'occasion de sa chronique, Biz a choisi de lui adresser une lettre remplie de gratitude, soulignant son impact inégalé sur la culture et l'identité québécoise.

Écoutez le chroniqueur Biz rendre un vibrant hommage à la pionnière culinaire d'ici, Jehane Benoît, vendredi, à Cantin le matin.