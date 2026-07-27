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Nouveau partenariat

La cidrerie McKeown, partenaire officiel de l’Omnium Banque Nationale

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 27 juillet 2026 18:27

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
La cidrerie McKeown, partenaire officiel de l’Omnium Banque Nationale
Des produits de la cidrerie McKeown / Cogeco Média

La cidrerie McKeown, de Rougemont, présidée par Robert McKenna, devient partenaire officiel de l’Omnium de tennis Banque Nationale, géré par Tennis Canada.

Écoutez Robert McKenna parler de cette entente et de ses produits au micro de Catherine Brisson.

Les sujets discutés

  • Comment la cidrerie McKeown en est venue à une entente avec l'Omnium Banque Nationale;
  • Cette collaboration marque une première dans l’histoire du tournoi, qui intégrera pour la toute première fois le cidre à son offre sur le site.
  • L'entente va offrir une visibilité aux divers produits de la cidrerie qui vend plus d’un million de canettes par an;
  • La cidrerie utilise principalement des pommes McIntosh, Kirkland et Spartan et exporte du cidre de glace en Angleterre.
  • Les réglementations québécoises garantissent la qualité du cidre, mais limitent l’exportation; la marque Yesterday sans alcool vise l’expansion vers l’Europe et l’Amérique du Nord.

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