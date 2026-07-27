The Offspring en spectacle, vendredi

Le toujours très populaire groupe américain The Offspring fera une tournée de festivals au Québec, notamment le Festival Innu Nikamu, fondé par Florent Vollant, un événement sans alcool ni drogue.

Écoutez à ce sujet Stéphane Leclair au micro de Catherine Brisson.

Le Festival Innu Nikamu, fondé par Florent Vollant il y a 42 ans, près de Sept-Îles, sur la Côte-Nord, est un événement sans alcool ni drogue, unique au Canada, qui valorise la culture innue et la réappropriation d’un ancien pensionnat autochtone.

Normand Pilot, ex-policier de la GRC et directeur du festival, souligne la mobilisation communautaire, la sécurité renforcée et la fierté d’accueillir The Offspring, après Bryan Adams et Simple Plan.

Le festival, soutenu par des subventions et des commandites locales, inspire la jeunesse et met en lumière la région.