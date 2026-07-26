Nouveau poste pour le Dr Horacio Arruda

Le Dr Horacio Arruda a été confirmé de façon permanente au poste de directeur régional de santé publique en Mauricie–Centre-du-Québec.

Le chroniqueur Patrick Déry remet toutefois en question cette nomination en raison de la gestion controversée du Dr Arruda lors de la pandémie de COVID-19 ainsi que son rôle contesté dans le dossier de la Fonderie Horne à Rouyn-Noranda en 2022.

Écoutez la chronique de Patrick Déry ce dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril à l'émission Signé l'été.