Nouveau poste pour le Dr Horacio Arruda

Le Dr Horacio Arruda a été confirmé de façon permanente au poste de directeur régional de santé publique en Mauricie–Centre-du-Québec.
Le chroniqueur Patrick Déry remet toutefois en question cette nomination en raison de la gestion controversée du Dr Arruda lors de la pandémie de COVID-19 ainsi que son rôle contesté dans le dossier de la Fonderie Horne à Rouyn-Noranda en 2022.
Écoutez la chronique de Patrick Déry ce dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril à l'émission Signé l'été.
«Pendant la pandémie, c'était loin d'être un sans-faute. C'était une situation nouvelle, mais il a réussi à se tromper sur à peu près tout : la dangerosité de la COVID, les modes de transmission, l'immunité collective, les masques, les tests rapides, la ventilation, même quand des données claires étaient disponibles. Bref, ça n'a pas été un succès au national et là, on l'envoie faire la même chose au régional.»
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