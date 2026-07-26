Reprise d'une guerre à grande échelle avec l'Ian?

La correspondante pour LCI à Washington, Sonia Dridi, est parvenue à joindre directement le président américain Donald Trump sur son téléphone personnel alors qu'il se trouvait en Virginie.

La journaliste a donc été en mesure de le questionner brièvement sur certains enjeux clés, comme le conflit avec l'Iran.

Écoutez Sonia Dridi faire le point sur cet entretien inédit, ce dimanche matin, au micro de l'animateur Jean-François Baril.