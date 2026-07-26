Reprise d'une guerre à grande échelle avec l'Ian?

La correspondante pour LCI à Washington, Sonia Dridi, est parvenue à joindre directement le président américain Donald Trump sur son téléphone personnel alors qu'il se trouvait en Virginie.
La journaliste a donc été en mesure de le questionner brièvement sur certains enjeux clés, comme le conflit avec l'Iran.
Écoutez Sonia Dridi faire le point sur cet entretien inédit, ce dimanche matin, au micro de l'animateur Jean-François Baril.
«Je sais que ça va très vite, alors j'ai voulu commencer par une question sur l'Iran. Je lui ai demandé s'il pensait éventuellement reprendre une guerre à grande échelle, parce qu'on sait qu'il s'impatiente beaucoup face à l'Iran, qu'il est de plus en plus agacé, et qu'il est de plus en plus coincé. Sur ce point-là, il m'a répondu : "Si je n'obtiens pas à 100 % ce que je veux, absolument."»