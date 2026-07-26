 Aller au contenu
Reprise d'une guerre à grande échelle avec l'Ian?

«Trump m'a répondu : "Si je n'obtiens pas à 100 % ce que je veux, absolument."»

par 98.5

0:00
7:03

Entendu dans

Signé l'été

le 26 juillet 2026 08:52

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
«Trump m'a répondu : "Si je n'obtiens pas à 100 % ce que je veux, absolument."»
La correspondante pour LCI et collaboratrice au réseau Cogeco, Sonia Dridi, a réussi l'exploit de joindre directement le président américain sur son téléphone personnel alors qu'il se trouvait en Virginie. / Rod Lamkey, Jr. / The Associated Press

La correspondante pour LCI à Washington, Sonia Dridi, est parvenue à joindre directement le président américain Donald Trump sur son téléphone personnel alors qu'il se trouvait en Virginie.

La journaliste a donc été en mesure de le questionner brièvement sur certains enjeux clés, comme le conflit avec l'Iran.

Écoutez Sonia Dridi faire le point sur cet entretien inédit, ce dimanche matin, au micro de l'animateur Jean-François Baril. 

«Je sais que ça va très vite, alors j'ai voulu commencer par une question sur l'Iran. Je lui ai demandé s'il pensait éventuellement reprendre une guerre à grande échelle, parce qu'on sait qu'il s'impatiente beaucoup face à l'Iran, qu'il est de plus en plus agacé, et qu'il est de plus en plus coincé. Sur ce point-là, il m'a répondu : "Si je n'obtiens pas à 100 % ce que je veux, absolument."»

Sonia Dridi

Vous aimerez aussi

L'impact sur le Québec: «Nos voisins sont affectés par ces tarifs-là»
Le midi
L'impact sur le Québec: «Nos voisins sont affectés par ces tarifs-là»
0:00
13:51
Élection partielle dans Chicoutimi-Le Fjord: la tentation de Mark Carney
Cantin le matin
Élection partielle dans Chicoutimi-Le Fjord: la tentation de Mark Carney
0:00
14:47
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé l'été

Voir tout
«Sincèrement, c'est vraiment une super belle comédie» -Michel Charette
Rattrapage
Adaptation de la pièce Mon jour de chance
«Sincèrement, c'est vraiment une super belle comédie» -Michel Charette
Le film 125, rue des Malaises atteint le cap du million$ au Box-office
Rattrapage
Chronique culturelle
Le film 125, rue des Malaises atteint le cap du million$ au Box-office
Des idées originales pour profiter de l'été au Québec
Rattrapage
Activités estivales
Des idées originales pour profiter de l'été au Québec
Vacances : pourquoi avons-nous tant de difficulté à décrocher de notre emploi?
Rattrapage
Monde du travail
Vacances : pourquoi avons-nous tant de difficulté à décrocher de notre emploi?
Victoire convaincante de 6 à 0 pour les Blue Jays face aux Red Sox de Boston
Rattrapage
Actualités sportives
Victoire convaincante de 6 à 0 pour les Blue Jays face aux Red Sox de Boston
Bruce Springsteen honoré à Washington et attaqué par Donald Trump
Rattrapage
Chronique culturelle
Bruce Springsteen honoré à Washington et attaqué par Donald Trump
«La situation s'est replacée mais les périodes difficiles reviennent souvent»
Rattrapage
Feux de forêt au Québec
«La situation s'est replacée mais les périodes difficiles reviennent souvent»
«Ça n'a pas été un succès au national et on l'envoie faire pareil au régional»
Rattrapage
Nouveau poste pour le Dr Horacio Arruda
«Ça n'a pas été un succès au national et on l'envoie faire pareil au régional»
«Le chef du Bloc estime que ça va empiéter sur les élections provinciales»
Rattrapage
Élection partielle dans Chicoutimi–Le Fjord
«Le chef du Bloc estime que ça va empiéter sur les élections provinciales»
«Pour moi, c'est la famille royale de lutte» -Patric Laprade
Rattrapage
La famille Rougeau sera honorée au Centre Bell
«Pour moi, c'est la famille royale de lutte» -Patric Laprade
Firework utilisée sur le TikTok de la Maison-Blanche : Katy Perry en colère
Rattrapage
Vidéo de frappes menées contre l'Iran
Firework utilisée sur le TikTok de la Maison-Blanche : Katy Perry en colère
«On veut donner à tous le droit à une saine alimentation» -Nathalie Collin
Rattrapage
Les Complices alimentaires
«On veut donner à tous le droit à une saine alimentation» -Nathalie Collin
Température idéale de l'eau pour se baigner?: Julien Leclerc lance le débat!
Rattrapage
Chronique réseaux sociaux
Température idéale de l'eau pour se baigner?: Julien Leclerc lance le débat!
La chanteuse Marie-Paule Belle est décédée à l'âge de 80 ans
Rattrapage
Chronique culturelle
La chanteuse Marie-Paule Belle est décédée à l'âge de 80 ans