A-t-elle réussi à se démarquer de l'ère Legault?

Alors que la première ministre Christine Fréchette dresse le bilan de ses 100 premiers jours au pouvoir à travers une vidéo, le chroniqueur politique Jonathan Valois s'interroge sur la portée réelle de cet exercice à l'approche des prochaines élections.

Bien que la cheffe du gouvernement ait réussi à s'imposer et à démontrer son activité sur le terrain, le véritable défi résidera dans les semaines de précampagne à venir.

Face à un Parti libéral mené par Charles Milliard qui tente de définir sa propre vision, Mme Fréchette devra non seulement défendre son récent parcours, mais aussi assumer l'ensemble du bilan caquiste.

Écoutez le chroniqueur politique, Jonathan Valois, à ce sujet, lundi, au micro de Catherine Brisson.