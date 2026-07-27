Projet immobilier à Mont-Tremblant

On a vu dans les dernières années un boom de projets immobiliers à Mont-Tremblant. C'est trop, selon plusieurs résidents et certains élus.

Dans le dossier d’enquête de Tristan Péloquin présenté dans La Presse, certains parlent même d’un Disney World ou d’une mine à ciel ouvert.

Écoutez à ce sujet Tristan Péloquin, journaliste d’enquête à La Presse, au micro de Catherine Brisson.

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