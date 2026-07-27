Projet immobilier à Mont-Tremblant

On a vu dans les dernières années un boom de projets immobiliers à Mont-Tremblant. C'est trop, selon plusieurs résidents et certains élus.
Dans le dossier d’enquête de Tristan Péloquin présenté dans La Presse, certains parlent même d’un Disney World ou d’une mine à ciel ouvert.
Écoutez à ce sujet Tristan Péloquin, journaliste d’enquête à La Presse, au micro de Catherine Brisson.
Les sujets discutés
- La Presse enquête sur l’essor des projets immobiliers à Mont-Tremblant, notamment un complexe qui transforme des permis résidentiels en hôtels de luxe;
«C'est un peu la théorie des petits pas. Les gens qui ont d'abord obtenu ce permis, c'est un permis résidentiel. Ce n'était pas permis à cet endroit de construire des hôtels ou des auberges. Puis, peu à peu, il y a eu des changements dans le permis. Donc, on a changé la réglementation pour permettre la construction de cet immeuble qui, d'abord, faisait deux étages. Mais en réalité, ça grandit et devient de plus en plus grand... Construit par en-dessous, parce que c'est dans une montagne. Et là, finalement, ça fait un immeuble qui a plus l'air d'avoir six étages que deux. Et c'est immense.»
- Des résidents et l’organisation Les Amis de Mont-Tremblant critiquent la rapidité du développement, la hausse des taxes, la défiguration du patrimoine naturel et l’absence de moratoire;
- Le maire Pascal de Bellefeuille refuse de commenter publiquement. Une tension persiste entre partisans du développement et défenseurs du patrimoine local.