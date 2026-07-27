Plus perfectionnées que jamais

Les voitures autonomes - celles qui ont une assistance à la conduite - sont de plus en plus perfectionnées et causent 68 % moins d'accidents que les humains.
Écoutez la chronique techno de Mathieu Roy au micro de Catherine Brisson.
Pourquoi devrions-nous confier notre déplacement à une voiture autonome plutôt qu'à un être humain?
«La voiture autonome, c'est indéniable, elle voit infiniment mieux que nous. Elle n'est jamais déconcentrée, elle n'est jamais distraite, elle n'est jamais en état d'ébriété. Il y a des caméras à l'avant, sur les côtés, à l'arrière, il y a des caméras 360 degrés. Il y a des systèmes de GPS, mais pas un GPS précis à cinq mètres près, des GPS haute résolution haute définition. Il y a des systèmes de radars et des systèmes de LiDAR, ce qui fait en sorte que la voiture, elle voit littéralement une bulle, une sphère autour d'elle.»