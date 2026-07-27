Impacts des travaux au centre-ville de Montréal

Vous êtes tannés des travaux au centre-ville de Montréal? Vous n’êtes pas les seuls...

La Ville de Montréal vient de lancer une vaste consultation sur les impacts des travaux sur les gens qui fréquentent le centre-ville… Et les gens sont tannés, histoire d'utiliser un mot poli.

C’est ce qu’on constate dans un reportage du Devoir, lundi matin, qui a suivi sur le terrain une équipe de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) qui a interrogé les passants près de deux chantiers, un après-midi de semaine.

Écoutez à ce sujet Pierre Barrieau, spécialiste en planification des transports à l'Université de Montréal, au micro de Catherine Brisson.