La ferme Améroquois prépare un rendez-vous haut en couleur avec la tenue de la Route des champs fleuris, une initiative de l'Association des huiles du Québec qui permet de visiter des champs de fleurs oléagineuses, comme les tournesols.

Janel Laplante, propriétaire d'une large l'exploitation située à Sainte-Christine, présente cet événement de dix jours qui permet d'admirer plus de 300 000 tournesols, tout en valorisant la production d'huiles québécoises.

Alors que la province compte seulement 6 à 7 producteurs locaux, il souligne les bienfaits des huiles de tournesol, qui sont riches en oméga-3 et en «bons gras» pour le système cardiovasculaire et pour le cerveau.

Écoutez le propriétaire de la ferme Améroquois, Janel Laplante, discuter du milieu des huiles dans la province, vendredi, au micro de Catherine Brisson.