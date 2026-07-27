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Chicoutimi-Le Fjord au cœur des attentions

Élections partielles: «Est-ce que le vote conservateur va s'effondrer?»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 27 juillet 2026 17:50

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Catherine Lévesque
Catherine Lévesque
Élections partielles: «Est-ce que le vote conservateur va s'effondrer?»
Catherine Lévesque / Cogeco Média

Des trois élections partielles fédérales qui auront lieu le 31 août, la circonscription québécoise de Chicoutimi-Le Fjord s'annonce comme celle où la lutte sera particulièrement serrée. 

Les libéraux de Mark Carney y ont désigné en vitesse Daniel Gobeil, ancien président des Producteurs de lait du Québec, face à Caroline Dubé pour le Bloc québécois et Régis Gaudreault pour le Parti conservateur.

Selon les récents sondages, la bataille s'annonce très chaude entre les trois formations, le Bloc menant de peu.

Écoutez la chroniqueuse politique Catherine Lévesque faire le point, lundi, au micro de Catherine Brisson.

Ce scrutin, qui se tiendra en pleine campagne électorale provinciale et durant la rentrée scolaire, représente un pari stratégique risqué pour le gouvernement libéral de Mark Carney.

Autres sujets abordés;

  • Le choix du gouvernement de ne pas déclencher d'élection partielle dans Saint-Hyacinthe-Bagot pour le moment;
  • Les prévisions de dépenses de 115 millions de dollars en publicité patriotique axée sur la campagne «Le Canada d'abord»;
  • L'ouverture officielle du pont Gordie-Howe entre Windsor et Détroit après des semaines de retard.

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