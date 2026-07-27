Programme d'adaptation de domicile

Walter Zelaya, directeur général de Moelle épinière et Motricité Québec (MÉMO-Qc), dénonce l'insuffisance du programme d'adaptation au domicile relancé par le gouvernement québécois.

Après une suspension due à l'épuisement des budgets et à la hausse des coûts des travaux, Québec promet 80 millions de dollars sur deux ans.

M. Zelaya qualifie cette annonce de «poudre aux yeux», rappelant qu'une grande partie des fonds est déjà dépensée et que plus de 5 000 dossiers demeurent en attente.

Face à des coûts de travaux dépassant parfois 100 000 $, il réclame un financement récurrent d'au moins 100 millions par an.

Écoutez Walter Zelaya, directeur général de Moelle épinière et Motricité Québec, commenter le tout, lundi au Québec maintenant.