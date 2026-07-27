Tendance popularisée sur TikTok

Alors que l'écoute de livres audio gagne en popularité, la tendance de la lecture immersive - qui consiste à lire un livre papier tout en écoutant sa version audio - suscite un vif intérêt sur les réseaux sociaux.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix qui s'est penchée sur le sujet, lundi, à Cantin le matin.

Conçue pour favoriser la concentration et l'assimilation d'histoires chez les personnes dyslexiques ou ayant des difficultés d'attention, cette méthode ne convient pas à tous.

Si certains y voient une véritable révélation, d'autres y trouvent plutôt une source de distraction en raison des écarts de rythme entre la lecture visuelle et l'écoute.