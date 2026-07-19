Concept du «staycation»

Pour décrocher cet été, nul besoin de planifier un long voyage à l'étranger. Fadwa Lapierre propose de redécouvrir Montréal à travers la formule du « staycation » en profitant de plusieurs activités originales dans la métropole.

Écoutez la chroniqueuse présenter ses suggestions, dimanche, au micro de l'animateur Jeffrey Subranni.