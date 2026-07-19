Concept du «staycation»

Pour décrocher cet été, nul besoin de planifier un long voyage à l'étranger. Fadwa Lapierre propose de redécouvrir Montréal à travers la formule du « staycation » en profitant de plusieurs activités originales dans la métropole.
Écoutez la chroniqueuse présenter ses suggestions, dimanche, au micro de l'animateur Jeffrey Subranni.
Quelques autres suggestions
- Du Pilates sur la terrasse du DoubleTree Hilton, tous les mercredis de l'été
- Bar à vinyles et salle de jeux vidéo rétro au W
- Caf'Conc salle de spectacle d'époque du Château Champlain
- Les soirées célibataires au Casino
- Les Floralies au Parc Jean-Drapeau
- Les feux d'artifice de la Ronde en VIP
- Juste pour Rire en Coupe du monde
- Une exposition anniversaire à la galerie ART MÛR
- Oshega, Soniq et Lasso débarquent sous peu