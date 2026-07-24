Survol des événements à venir

Les amateurs de sports de Montréal seront comblés ce weekend alors que plusieurs équipes professionnelles de la métropole, dont l'Alliance (basket-ball), le CF Montréal et les Alouettes seront en action.

Écoutez le chroniqueur sportif Meeker Guerrier faire le survol des événements sportifs à suivre dans les prochains jours au micro de Catherine Brisson.