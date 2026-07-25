Donald Trump s'est adressé aux journalistes vendredi, à l'occasion de la reprise du dîner des correspondants de Washington.
Le premier évènement avait été interrompu le 25 avril dernier en raison d'une tentative d'assassinat visant le président américain. Ce dernier a toutefois livré une performance assez peu convaincante à ce deuxième évènement, selon le chroniqueur en politique internationale Guillaume Lavoie, qui souligne ses attaques répétitives et ses vantardises.
Écoutez le chroniqueur présenter son analyse de l'évènement, samedi, au micro de l'animateur Jean-François Baril.
«Il racontait ses succès, et vraiment, ce n’était pas drôle. Après ça, il est tombé dans des accusations classiques, comme de dire qu'un tel est gros, qu'un tel est minable, qu'un tel est un nul. Je pense que Trump est sorti de là en étant encore plus fâché parce qu'il n’y a à peu près pas eu de rire. Ça a été un peu un flop hier soir.»
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