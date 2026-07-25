Donald Trump s'est adressé aux journalistes vendredi, à l'occasion de la reprise du dîner des correspondants de Washington.

Le premier évènement avait été interrompu le 25 avril dernier en raison d'une tentative d'assassinat visant le président américain. Ce dernier a toutefois livré une performance assez peu convaincante à ce deuxième évènement, selon le chroniqueur en politique internationale Guillaume Lavoie, qui souligne ses attaques répétitives et ses vantardises.

Écoutez le chroniqueur présenter son analyse de l'évènement, samedi, au micro de l'animateur Jean-François Baril.