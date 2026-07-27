Démocrates indisciplinés, Républicains découragés

À 100 jours des élections de mi-mandat aux États-Unis, le chroniqueur politique Guillaume Lavoie analyse la situation précaire des deux grands partis.

Alors que l'élection se jouera dans une poignée de districts clés, les Démocrates peinent à se discipliner tandis que les Républicains font face au découragement de leurs électeurs.

Parallèlement, Donald Trump fait volte-face sur le dossier iranien, probablement en raison d'un manque de munitions ou pour limiter les dégâts politiques.

Enfin, son discours décousu et virulent lors du dîner des correspondants illustre une fois de plus son incapacité à manier l'humour et le respect des médias...

Écoutez la chronique politique américaine de Guillaume Lavoie, lundi au micro de Catherine Brisson.