Sortie du troisième film prévue fin 2028

Le troisième volet de la saga Black Panther a été annoncé lors du Comic-Con de San Diego. Le film, dont la sortie est prévue pour la mi-décembre 2028, mettra en vedette l'acteur britannique David Johnson.

Le réalisateur Ryan Coogler sera de retour pour écrire et réaliser cette suite très attendue par les fans de l'univers Marvel.

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