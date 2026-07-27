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Sortie du troisième film prévue fin 2028

Nouveau Black Panther: David Johnson reprendra le flambeau

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 27 juillet 2026 15:53

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
Nouveau Black Panther: David Johnson reprendra le flambeau
David Johnson succèdera Chadwick Boseman, décédé en août 2020 suite à un cancer. / AP/Invision

Le troisième volet de la saga Black Panther a été annoncé lors du Comic-Con de San Diego. Le film, dont la sortie est prévue pour la mi-décembre 2028, mettra en vedette l'acteur britannique David Johnson.

Le réalisateur Ryan Coogler sera de retour pour écrire et réaliser cette suite très attendue par les fans de l'univers Marvel.

Écoutez la chronique culturelle de Stéphane Leclair, lundi, lors du Québec maintenant.

Autres sujets abordés

Le succès retentissant de L'Odyssée au box-office mondial et sa campagne de promotion d'envergure en Chine avec Christopher Nolan et Matt Damon;

La sortie imminente du nouveau film de Spider-Man en salles et l'engouement autour des produits dérivés;

Malgré des combats difficiles contre la maladie de Parkinson et un cancer de la peau, la légendaire chanteuse américaine Carly Simon annonce la sortie de son premier album de chansons originales en près de 20 ans.

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