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Du 6 au 8 août 2026

Festival de la Poutine: Les Trois Accords voient grand pour la 19e édition

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 27 juillet 2026 16:45

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
Festival de la Poutine: Les Trois Accords voient grand pour la 19e édition
Le festival, dont l’ADN combine musique et poutine, accueille onze food trucks, dont La Banquise et Fromagerie Victoria, et maintient une majorité d’artistes québécois. / La Presse Canadienne

À l'approche de la 19e édition du Festival de la Poutine de Drummondville, les membres du groupe Les Trois Accords promettent un événement d'une envergure inédite.

Grâce à un tout nouveau site aménagé au Cégep de Drummondville, l'espace est désormais 50 % plus grand pour accueillir les festivaliers, 11 poutiniers ainsi qu'une programmation élargie mettant notamment en vedette la formation The Offspring.

Écoutez le groupe, Les Trois Accords, à ce sujet, lundi, lors du Québec maintenant.

Après plus de deux décennies de carrière, la popularité de la formation québécoise continue de croître. Le groupe s'apprête d'ailleurs à franchir une nouvelle étape importante en se produisant pour une toute première fois en tête d'affiche au Centre Vidéotron de Québec, en plus de présenter un spectacle à la Place Bell de Laval.

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