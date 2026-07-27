Du 6 au 8 août 2026

À l'approche de la 19e édition du Festival de la Poutine de Drummondville, les membres du groupe Les Trois Accords promettent un événement d'une envergure inédite.

Grâce à un tout nouveau site aménagé au Cégep de Drummondville, l'espace est désormais 50 % plus grand pour accueillir les festivaliers, 11 poutiniers ainsi qu'une programmation élargie mettant notamment en vedette la formation The Offspring.

Écoutez le groupe, Les Trois Accords, à ce sujet, lundi, lors du Québec maintenant.

Après plus de deux décennies de carrière, la popularité de la formation québécoise continue de croître. Le groupe s'apprête d'ailleurs à franchir une nouvelle étape importante en se produisant pour une toute première fois en tête d'affiche au Centre Vidéotron de Québec, en plus de présenter un spectacle à la Place Bell de Laval.