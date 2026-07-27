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Déploiement policier après la découverte du corps

Meurtre d'un mineur: vaste chasse à l'homme toujours en cours à Shawinigan

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 27 juillet 2026 16:17

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Philip Rodrigue-Comeau
Philip Rodrigue-Comeau

et autres

Meurtre d'un mineur: vaste chasse à l'homme toujours en cours à Shawinigan
Le suspect recherché: Philippe Benoit. / Sûreté du Québec

Un important périmètre de sécurité a été déployé à Shawinigan et à Lac-aux-Sables à la suite de la découverte, dimanche matin, du corps sans vie d'un mineur dans une résidence de Saint-Georges-de-Champlain.

Les enquêteurs des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec (SQ), qui privilégient la thèse de l'homicide, recherchent activement Philippe Benoît, un homme de 41 ans et père présumé de la victime.

Son véhicule ayant été localisé au camping du Lac-aux-Sables, de nombreux effectifs ratissent le secteur.

La SQ demande à la population d'éviter de s'approcher du suspect et de composer immédiatement le 911 en cas d'aperçu.

Écoutez la journaliste du 106.9 Mauricie, Gabrielle Pichette, faire le point sur la situation, lundi lors de l'émission Le Québec maintenant.

Dans le comté de Portneuf, près de Québec, c’est au tour des Frères de Notre-Dame de Miséricorde d’être visés par des allégations d’agressions sexuelles.

Une demande a été déposée concernant des actes systémiques sur de jeunes garçons à l'ancien orphelinat de l'Institut Saint-Jean-Baptiste du Lac-Sergent entre 1939 et 1976.

Écoutez le journaliste du FM93, Philip Rodrigue-Comeau, à ce sujet, lundi lors de l'émission Le Québec maintenant.

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