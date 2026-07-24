«Patterns» amoureux, attentes légitimes

Les déceptions amoureuses à répétition découlent souvent de «patterns» inconscients et de styles d'attachement développés dès l'enfance.

Le cerveau ayant tendance à rechercher le connu, une personne anxieuse attirera fréquemment un partenaire évitant ou détaché.

Cela crée une dynamique où l'insécurité resurgit au fil des relations.

Pour briser ces schémas, il convient d'exprimer clairement ses besoins et d'ajuster ses attentes légitimes.

Comment l'ouverture d'esprit envers des profils plus «sécurisants» permet-elle de bâtir une relation saine et paisible?

Écoutez Sylvie Lavallée, psychothérapeute et sexologue, répondre à cette question et bien d'autres, vendredi avant-midi au micro de Marie-Claude Lavallée.