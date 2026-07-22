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Une dépendance au sexe

Décès de Claude Lemieux: des détails troublants révélés

par 98.5

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Entendu dans

Cantin le matin

le 22 juillet 2026 05:53

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Décès de Claude Lemieux: des détails troublants révélés
Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

De nouvelles informations troublantes ont fait surface concernant le décès de l'ancien joueur de hockey Claude Lemieux, survenu en mai dernier.

Selon ce qu'a appris le California Post, c'est une rechute liée à une dépendance au sexe qui aurait déclenché la suite d'événements tragiques.

Son fils, Brendan Lemieux, a révélé aux policiers que son père avait admis sa rechute à sa conjointe après qu'elle l'eut confronté. 

Cette dernière lui aurait alors demandé de quitter le domicile. C'est plus tard dans la soirée que la famille a découvert le corps inanimé du hockeyeur.

Malgré ces révélations, la famille avait récemment demandé au public de ne pas spéculer et de se souvenir de l'homme, du père et du grand compétiteur qu'il était.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point dans ce dossier, mercredi, à Cantin le matin.

Autres sujets abordés

  • Jason Robertson signe un contrat d'une seule saison de 12 M$ avec les Stars de Dallas;
  • Les Blue Jays s'enlisent;
  • Tour de France: Tadej Pogačar conserve le maillot jaune alors que les récents contrôles antidopage nocturnes font couler beaucoup d'encre.

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