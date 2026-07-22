De nouvelles informations troublantes ont fait surface concernant le décès de l'ancien joueur de hockey Claude Lemieux, survenu en mai dernier.

Selon ce qu'a appris le California Post, c'est une rechute liée à une dépendance au sexe qui aurait déclenché la suite d'événements tragiques.

Son fils, Brendan Lemieux, a révélé aux policiers que son père avait admis sa rechute à sa conjointe après qu'elle l'eut confronté.

Cette dernière lui aurait alors demandé de quitter le domicile. C'est plus tard dans la soirée que la famille a découvert le corps inanimé du hockeyeur.

Malgré ces révélations, la famille avait récemment demandé au public de ne pas spéculer et de se souvenir de l'homme, du père et du grand compétiteur qu'il était.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point dans ce dossier, mercredi, à Cantin le matin.

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